Лобода очаровала сеть новым фото в стильном платье
13:59, 21 ноября 2018Общество
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Лобода любит откровенные наряды, но в этот раз она предпочла сдержанный образ.
Фаны "засыпали" Лободу комплиментами / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, очаровала поклонников новым сдержанным образом.
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Новое фото артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре она появляется в сдержанном образе - светлом закрытом платье под пояс. Подписчики отмечают, что непривычно видеть Лободу в таком наряде. Но, в то же время, добавляют: ей такой лук очень идет.
"Прекрасная", "Лаконично", "Вот платье без блесок! Вот это да!", "Нереальная", "Самая красивая", "Классный образ!", "Стильная", "Света, вы идеальная", "Очень красиво!", "Крутое платье", - пишут в комментариях под фото.
фото instagram.com/lobodaofficial
Ранее украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, завела сеть новым фото в нижнем белье.
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