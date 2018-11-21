Лобода очаровала сеть новым фото в стильном платье

Лобода любит откровенные наряды, но в этот раз она предпочла сдержанный образ.

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, очаровала поклонников новым сдержанным образом.

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Новое фото артистка опубликовала в своем Instagram. В кадре она появляется в сдержанном образе - светлом закрытом платье под пояс. Подписчики отмечают, что непривычно видеть Лободу в таком наряде. Но, в то же время, добавляют: ей такой лук очень идет.

"Прекрасная", "Лаконично", "Вот платье без блесок! Вот это да!", "Нереальная", "Самая красивая", "Классный образ!", "Стильная", "Света, вы идеальная", "Очень красиво!", "Крутое платье", - пишут в комментариях под фото.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, завела сеть новым фото в нижнем белье.