Сбежавшая в Россию украинская певица возвращается в Киев
10:40, 20 ноября 2018Общество
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Девушка приедет в столицу Украины, чтобы озвучить свою героиню в фильме «Тайная любовь», в которой ей досталась одна из главных ролей.
Гросу приезжает в Киев / Instagram Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу, уже давно строящая карьеру в РФ, возвращается в Киев.
Об этом девушка сообщила под свежим фото в своем Instagram.
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Девушка приедет в столицу Украины, чтобы озвучить свою героиню в фильме «Тайная любовь», в которой ей досталась одна из главных ролей.
"Сегодня лечу в Киев озвучивать свою героиню в картине «Тайная любовь», а это значит, что мы, практически, на финишной прямой и скоро премьера", - написала Гросу в понедельник.
Как сообщал УНИАН, любительница России Ани Лорак приехала в Киев.
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