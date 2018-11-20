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Сбежавшая в Россию украинская певица возвращается в Киев

10:40, 20 ноября 2018
Общество
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Гросу приезжает в Киев / Instagram Алина Гросу

Об этом девушка сообщила под свежим фото в своем Instagram.

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Девушка приедет в столицу Украины, чтобы озвучить свою героиню в фильме «Тайная любовь», в которой ей досталась одна из главных ролей. 

"Сегодня лечу в Киев озвучивать свою героиню в картине «Тайная любовь», а это значит, что мы, практически, на финишной прямой и скоро премьера", - написала Гросу в понедельник.

Как сообщал УНИАН, любительница России Ани Лорак приехала в Киев.

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Теги: #Киев#Гросу в Киеве