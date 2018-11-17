"Рана быстро не зарастет": экс-советник Путина рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ

По мнению Илларионова, в течение жизни нынешнего поколения отношения между двумя народами останутся настороженными.

Быстрого примирения между Украиной и Россией ждать не стоит, не в последнюю очередь из-за того, что число жертв российской агрессии на Донбассе уже превысило 10 тысяч человек.

Об этом заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов во время чата в "Главреде".

"Это не такая рана, которая быстро зарастает и легко забывается", - подчеркнул он.

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По мнению Илларионова, в течение жизни нынешнего поколения отношения между двумя народами останутся настороженными.

"Очень надеюсь на то, что после того, как в России исчезнет нынешняя власть, и появится ответственное руководство, новое российское правительство приложит все необходимые усилия, чтобы восстановить нормальные отношения с Украиной и украинцами, восстановить разрушенное доверие между народами. Но для этого потребуются годы", - говорит экс-советник Путина.

Он также спрогнозировал, когда можно ожидать налаживания взаимоотношений между украинцами и россиянами.

"Надеюсь, что, возможно, через поколение отношения между украинцами и россиянами станут уважительными и добрососедскими, как обычно и бывает между двумя близкими друг другу, но независимыми народами", - добавил Илларионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Илларионов объяснил, что автокефалия УПЦ равносильна для России распаду СССР, поэтому Кремль будет до последнего осуществлять попытки удержать свое влияние.