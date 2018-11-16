Популярный певец высказался о выступлениях украинских артистов в РФ

Фронтмен группы Pianoбой и судья вокального телешоу "Х-фактор" решительно выступает против любой травли и бойкота тех, кто выступает в России.

Дмитрий Шуров, фронтмен группы Pianoбой и судья вокального телешоу "Х-фактор" прокомментировал гастроли коллег-артистов из Украины в России. По словам музыканта, он выступает против любой травли.

Об этом артист рассказал в программе "Зе Интервьюер".

По словам Дмитрия Шурова, закон должен быть один и для всех.

"Если нет закона, каждый человек становится перед собственным моральным выбором, и имеет на это полное право", - убежден артист.

При этом он решительно выступает против любой травли и бойкота тех, кто выступает в России.

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"Я против травли этих людей. Есть артисты, которых травят активно, открыто. Когда травят в Украине, это очень трудно. Я против этого категорически. Я кого-то могу осуждать, могу не осуждать, я знаю обстоятельства, в отличие от людей простых, но я никогда не буду их травить. Это просто абсурд", - говорит певец.

Сам Дмитрий Шуров с 2014 года не выступает на территории России.

"Моя позиция с 2014 года неизменна. Когда началась война мы перестали ездить в Россию, хотя до этого у нас там было все неплохо", - рассказал музыкант.

Отметим, что 17 ноября 2018 года во Дворце «Украина», в Киеве, состоится концерт группы РianoБой, во время которого Дмитрий Шуров представит свою новую программу. Также в этот вечер будут звучать и старые хиты музыканта.

Как сообщал УНИАН, ранее группа Pianoбой выпустила клип, снятый на школьной линейке.