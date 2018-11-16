"Обнаружатся долги": астрологи предупредили об опасности после 17 ноября

По словам астрологов, 17 ноября ретроградное движение начинает Меркурий.

16 ноября Венера переходит из ретроградного состояния в директное.

"Правда, расслабляться пока рано, поскольку Венера до конца декабря будет находиться во взаимном аспекте с Марсом – силы для страсти вам еще пригодятся", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

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А уже 17 ноября ретроградное движение начинает Меркурий в Скорпионе под "надзором" Юпитера.

"Возможно, у вас обнаружатся долги по налогам или кредитам, о которых вы даже не подозревали", – предупреждают астрологи.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что вторая половина ноября даст много энергии, динамики, а также рост амбиций, особенно это касается периода с 11 по 16 ноября.