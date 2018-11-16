"Обнаружатся долги": астрологи предупредили об опасности после 17 ноября
10:59, 16 ноября 2018Общество
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По словам астрологов, 17 ноября ретроградное движение начинает Меркурий.
Астрологи предупредили об опасности после 17 ноября / фото rabstol.net
16 ноября Венера переходит из ретроградного состояния в директное.
"Правда, расслабляться пока рано, поскольку Венера до конца декабря будет находиться во взаимном аспекте с Марсом – силы для страсти вам еще пригодятся", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".
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А уже 17 ноября ретроградное движение начинает Меркурий в Скорпионе под "надзором" Юпитера.
"Возможно, у вас обнаружатся долги по налогам или кредитам, о которых вы даже не подозревали", – предупреждают астрологи.
Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что вторая половина ноября даст много энергии, динамики, а также рост амбиций, особенно это касается периода с 11 по 16 ноября.
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