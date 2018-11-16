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В сети заметили интересную деталь на фото Лорак

09:02, 16 ноября 2018
Общество
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Слухи о разводе Лорак ходят давно / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованном снимке артистка появилась в casual-образе - джинсах, оливковой куртке-парке и черной кофте с надписью на груди.

Но пользователи заметили одну интересную деталь на фотографии - кольцо на безымянном пальце левой руки Лорак. 

Ранее сообщалось, что супруга Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя.

Позже появилась информация, что певица разводится с мужем. Также подписчики заметили, что Лорак сняла обручальное кольцо.

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Теги: #фото#Ани Лорак