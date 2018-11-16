В сети заметили интересную деталь на фото Лорак
Опальная украинская певица Ани Лорак показала новое фото, на котором она предстала в непривычном для ее подписчиков в Instagram луке.
Читайте такжеАни Лорак удивила фигурой в непривычном наряде (видео)
На опубликованном снимке артистка появилась в casual-образе - джинсах, оливковой куртке-парке и черной кофте с надписью на груди.
Но пользователи заметили одну интересную деталь на фотографии - кольцо на безымянном пальце левой руки Лорак.
Ранее сообщалось, что супруга Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя.
Позже появилась информация, что певица разводится с мужем. Также подписчики заметили, что Лорак сняла обручальное кольцо.