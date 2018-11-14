В Одессе суд продлил арест двум подозреваемым в покушении на активиста Устименко

Подозреваемые будут содержаться под стражей без возможности внести залог еще 60 суток.

Сегодня Киевский районный суд Одессы продлил арест двум подозреваемым в покушении на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, совершенном 5 июня на Фонтанской дороге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 14 ноября продлен срок содержания под стражей подозреваемым в покушении на убийство Устименко.

«Таким образом, подозреваемые будут содержаться под стражей без возможности внести залог еще 60 суток», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по версии следствия, 5 июня двое вышеназванных фигурантов и еще одно неустановленное следствием лицо совершили нападение на Устименко.

В частности, мужчины нанесли пострадавшему несколько ударов колюще-режущими предметами. Активист остался жив, так как активно сопротивлялся, а подозреваемые скрылись с места преступления. Пострадавшего тогда сразу госпитализировали.

Одним из арестованных является 27-летний мужчина родом из Днепропетровской области, вторым - 23-летний гражданин, зарегистрированный в Житомирской области.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессе злоумышленники напали на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения». К нему подбежали двое мужчин и начали бить по голове. Устименко упал, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра. Сам активист считает, что злоумышленники хотели нанести удар режущим предметом по почкам.

Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра Одессы и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале этого года он подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на Устименко: одного - в Донецкой области, другого – в Днепропетровском регионе.

На заседании суда в Одессе по избранию меры пресечения подозреваемый из Днепропетровского региона утверждал, что он и второй задержанный – военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Обоих фигурантов поместили в СИЗО без права внесения залога. Заседание по избранию меры пресечения второму фигуранту прошло «за закрытыми дверями» – вечером 26 сентября журналистам в суде заявили, что заседание не состоится, потребовав покинуть учреждение.

28 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил журналистам, что один из арестованных является дезертиром.