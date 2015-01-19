В Харькове на месте теракта возле суда обнаружен предмет с российской символикой



Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, предмет был обнаружен на территории Московского райсуда у ворот. Предмет представляет собой вязаную сферу диаметром около 15 см, верхняя часть ее связана в виде георгиевской ленты, нижняя - в виде российского флага. Предмет был в целлофановом пакете.

«Если на месте происшествия были проукраинские активисты и тут же найден предмет с российской символикой, то, наверное, это приведет следствие на определенные размышления», - сказала Дубовик.

Сейчас на месте теракта продолжают работать следователи.

Читайте такжеВ Харькове произошел взрыв возле Московского райсуда, пострадали 12 человек (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, около 18:50 у здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В результате взрыва были травмированы 12 человек. Всем им была предложена госпитализация.

Перед взрывом в суде закончилось заседание по делу проукраинского активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседании по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора», которые поддерживают Соколова.

Предварительная квалификация преступления - террористический акт.