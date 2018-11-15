АЛЛО: интерес к распродаже года Черная пятница просто зашкаливает!

Самая громкая распродажа года «Черная пятница» охватывает Европу и Америку уже полвека. Практически с начала и до конца ноября весь ритейл начинает гонки в самых интересных и выгодных для покупателей предложениях. И порой скидки на востребованные товары доходят до 70-80%. В Украине это относительно новое веяние, но с каждым годом интерес покупателей к нему только растет.

Компания «Алло» в этом году начала подготовку к супер распродаже заблаговременно до ее начала. По сравнению с прошлым годом, в 2018-м количество посетителей и предварительных регистраций побило все рекорды! И это вполне разумно, ведь именно во время ноябрьской распродажи можно не только позволить себе то, что давно хотелось, но и заранее подготовиться к новогодним праздникам, которые совсем не за горами.

Правила самой главной распродажи года – пришел, увидел и купил. Но не стоит совершать необдуманные покупки. Важно узнать о всех предложениях рынка и лишь затем делать свой выбор. Но если вам повезло найти то, что искали, по очень вкусной цене, не стоит медлить с приобретением.

Если вы с нетерпением ждете начала «Черной пятницы» в «Алло», которая стартует 23 ноября, рекомендуем вам зарегистрироваться прямо сейчас. Что дает предварительная регистрация? Во-первых, вы получите доступ к распродаже существенно раньше, что даст возможность изучить все интересные предложения и взвешенно совершить покупку. А во-вторых, вас ждет по-настоящему много эксклюзивных товаров по невероятным ценам. Но как обычно, количество супер предложений ограниченно и на всех не хватит. Поэтому получить доступ к распродаже раньше всех - очень весомое преимущество!

В этом ноябре компания «Алло» с любовью к своим клиентам собрала самые “ядовые” предложения в одной грандиозной распродаже ( https://allo.ua/ru/blackfriday/ ). Переходите по ссылке, регистрируйтесь и будьте одним из первых счастливчиков! Удачных покупок!