Amnesty International призывает не подвергать опасности жизни гражданских на Донбассе

Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International, в котором правозащитники призывают обе стороны конфликта обеспечить защиту гражданского населения в условиях боевых действий.

"Силы про-российских сепаратистов должны прекратить использование густонаселенных районов для осуществления военных операций, а подконтрольные Киеву силы не должны применять невыборочные атаки, которые создают угрозу для жизни мирных граждан. Эти действия являются нарушением законов войны, за которые гражданские лица платят своими жизнями", - сказал Денис Кривошеев, заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии

Правозащитники зафиксировали 18 января случаи ведения огня боевиками из густонаселенных кварталов Донецка и Горловки.

Также в релизе сообщается о гибели пяти гражданских лиц в подконтрольных Украине Углегорске и Дебальцево, которые стали жертвами обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов.

Читайте такжеБоевики обстреляли из артиллерии Дебальцево: погиб 12-летний ребенок, 10 человек ранены (фото, видео)"Трагическая артиллерийская атака в Волновахе является ужасным напоминание о цене, которую вынужден платить мирное население, когда нормы международного гуманитарного права игнорируются во время военных операций. Хотя имеющиеся доказательства дают веские основания полагать, что именно сепаратисты запустили ракеты, которые убили пассажиров автобуса в Волновахе, ни одна сторона не предпринимает необходимых мер для защиты гражданских лиц, что раз за разом приводит к их смерти", - сказал Кривошеев.

Номинальная договоренность о прекращении огня в восточной Украине была достигнута в сентябре 2014 года, но более 1400 человек были убиты с того времени, как обе стороны все больше втягиваются в противостояние. В целом, почти 5000 человек умерли с начала конфликта в прошлом году, сообщают правозащитники.