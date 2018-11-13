Пресс-релиз: Тайные судебные вердикты как приговор украинскому правосудию

Украинские суды начали принимать тайные решения, которые не нужно обнародовать и информировать о них стороны процесса.

Шевченковский районный суд столицы, еще 3 августа 2018, через три дня после снятия незаконного ареста с имущества компании ООО «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» этим же судом, вновь арестовал его по такому же представлению того же прокурора. Компании не сообщили о судебном заседании, на котором рассматривался арест, не направляли судебное решение в адрес владельцев имущества. Более того, судебное решение вообще не было занесено в реестр судебных решений, то есть осталось в тайне. Фактически, только сейчас, через три с половиной месяца, юристы ООО «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» смогли получить подтверждение того, что имущество находится под арестом. Все это время правоохранители под разными предлогами отказывались возвращать арестованное и даже сообщать об основаниях его невозврата. Таким образом, мы видим пример классического давления правоохранительных органов вместе с судебной системой на бизнес в Украине с использованием всего арсенала незаконных приемов.

Уже более полутора лет против компании проводятся непонятные следственные действия, которые порочат ее репутацию и нервируют персонал. За это время произошли обыски в офисах компании, сотрудники неоднократно вызывались на допросы, было изъято имущество, арестовывались счета и тому подобное. ООО «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» пытается не только защитить себя от неправомерного давления, но и предупредить общество и бизнес об опасности, которую несут в себе сегодня некоторые представители судебной ветви власти и правоохранительных органов, которые вместо выполнения своих обязанностей, цинично нарушают законы страны и права ее граждан.

«Тайные судебные решения являются очень опасным прецедентом, который угрожает отечественному бизнесу и стране в целом. Фактически, судебная система получает возможность тайно от участников процесса, выносить сомнительные вердикты, информацию о которых скрывать от общества, нагло нарушать действующее законодательство. Особенно интересно посмотреть на эту практику на фоне подписанного на днях Президентом Украины Закона «Маски-шоу стоп-2», который должен защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительной системы», - заявил Георгий Шевченко, генеральный директор ООО« Ви Эф Консалтинг Сервисиз».

«Мы являемся международной компанией, которая имеет большой опыт работы в разных странах мира, и везде мы строго придерживаемся требований местного законодательства. Сложившаяся ситуация ухудшает имидж компании. В связи с арестом оборудования мы не можем в полном объеме осуществлять свою деятельность. Кроме того, дипломатические представительства иностранных государств все время спрашивают нас о ходе дела и не могут понять, почему украинская правоохранительная система все еще имеет к нам претензии», - сообщил Амит Кумар Шарма, региональный руководитель в странах СНГ и Восточной Европы, международной группы компаний VFS Global.

«К сожалению, ситуация, которая сложилась вокруг ООО «Ви Эф Консалтинг Сервисиз», сейчас может случиться практически с любой компанией в Украине. Исключить ее можно только путем совершенствования действующего уголовного процессуального законодательства, коренного изменения правоприменительной практики, установления неотвратимости ответственности работников судебных и правоохранительных органов за вред, причиненный субъектам хозяйствования», - отметил Владимир Мусиенко, адвокат, партнер АО «Межрегиональная коллегия адвокатов».

Справка:

Ви Эф Консалтинг Сервисиз является частью международной группы компании VFS Global, которая является крупнейшим в мире оператором по технологическому обслуживанию правительств и дипломатических представительств во всем мире. На сегодняшний день компания работает в 141 стране, которые расположены на пяти континентах, обслуживает правительства 61 страны, включая МИД Украины. Компания предоставляет услуги в 2763 центрах обслуживания клиентов по всей планете. С начала работы в 2001 году было обработано по всему миру более 182 миллиона заявлений на получение виз. Ви Эф Консалтинг Сервисиз в Украине сотрудничает с 16-ю дипломатическими миссиями, МИД Украины и предоставляет свои услуги населению через разветвленную сеть визовых центров (17), почти во всех крупных городах страны. Компания помогает получать людям визы всех типов и обслуживает около одного миллиона граждан в год.