Киев сковали многочисленные пробки (карта)

Пробки сковали центр и все дороги по направлению к выезду из Киева.

В Киеве сегодня утром, 12 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки сковали центр и все дороги по направлению к выезду из Киева. Движение авто осложнено на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, особенно в районе метро "Политехнический институт" и пересечении с улицей Вячеслава Черновола, по направлению к центру. Также пробки образовались на улицах Вадима Гетьмана и Мельникова.

Затруднено движение по бульвару Леси Украинки. Движение транспорта осложнено на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

Из-за ДТП пробки образовались возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Ипподром", "Дружбы народов", "Осокорки" и "Бориспольская". Затруднено движение и на Левом берегу Киева.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина выделила на дороги рекордные 50 миллиардов.