В Одессу доставили эвакуированных из Донецкого аэропорта «киборгов»

Как сообщили УНИАН волонтеры, занимающиеся помощью раненых украинским бойцам, прибыло около 30 человек, из которых 20 – «киборги» (состав 93-й механизированной бригады), 12 - лежачие. В настоящее время бойцов распределяют по отделениям в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

Читайте такжеСоветник Порошенко: Ночью из Донецкого аэропорта вывезли еще 20 раненых и 2 погибших

Отмечается, что накануне было анонсировано о необходимости большого количества донорской крови, но, как заверили на региональной станции переливания крови, пока такой необходимости нет.