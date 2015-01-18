Защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк - пресс-центр АТО

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр АТО.

Как отмечается в сообщении, сегодня в первой половине дня террористы трижды открывали огонь в сторону защитников Мариуполя. Обстрелы велись из противотанковых ракетных комплексов и БМ-21 «Град».

Как правило, противник дерзко и коварно открывает огонь из населенных пунктов, прикрываясь мирным населением. Тем самым, не давая возможности украинским воинам открыть огонь в ответ.

Читайте такжеВ Донецке начались масштабные бои - СМИОднако, сегодня, после очередного обстрела украинских позиций, террористы покинули пределы населенного пункта и начали передислокацию. Получив соответствующую информацию от разведчиков, украинские патриоты со своих позиций открыли плотный огонь по технике противника. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовленности артиллеристов, из 122-мм гаубицы Д-30 были уничтожены танк и живая сила врага, подчеркивается в сообщении.