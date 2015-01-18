В Донецке начались масштабные бои – СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Впечатление такое, что "Грады" стоят разве что не рядом с каждым домом. Детонация ужасная, дрожат стены и окна", - сообщают жители центральных районов Донецка. Телефонная сеть постоянно занята: люди в панике звонят друг другу, спрашивают, что происходит в городе.

Местные жители сообщают об активных боевых действиях в районе Путиловского моста, который ведет от аэропорта в город. В сообщениях очевидцев речь идет вроде бы также и о разрушении самого моста.

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В Киевском районе, прилегающем к аэропорту, люди сообщают, что сидят без света, газа и воды. Также жители свидетельствуют о многочисленных попаданиях снарядов в жилые дома - как в центре города, так и в прифронтовых районах, неподалеку от линии огня. Аварийные бригады не могут выехать к месту разрушений из-за артобстрелов, которые не прекращаются.

Часть жителей спешно прячется в бомбоубежищах. Так же спешно закрываются продовольственные магазины в центре города. Прекращает работу и центральный рынок. На некоторых маршрутах полностью прекращено движение общественного транспорта.