День украинской письменности и языка: история и традиции праздника

Традиционно в День украинской письменности и языка пишут диктант национального единства.

Украина сегодня, 9 ноября, празднует День украинской письменности и языка. А также сегодня чтят память Преподобного Нестора-Летописца – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

9 ноября 2018 года чествуют Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет".

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Раньше существовала традиция 9 ноября, когда родители отводили детей в школу, а потом шли в церковь: поставить свечку перед образом Нестора-Летописца и помолиться, чтобы он помог ребенку в обучении.

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. Этот праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в честь украинского летописца преподобного Нестора - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Также с 2000 года в этот день в прямом эфире «Украинского радио» транслируют «Диктант национального единства», который может написать любой желающий.

Диктант национального единства в Украине

В 11:30 9 ноября в День украинской письменности и языка начинается написание диктанта национального единства. Такая акция проходит уже шестнадцатый год подряд, сообщает организатор диктанта – «Украинское радио».

Зачитывает текст доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, автор учебников и пособий с украинского языка Александр Авраменко. Он составил оригинальный текст диктанта, который никто до момента его зачитывания в эфире «Украинского радио», не видел.

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Пишут диктант только от руки, затем участники присылают на проверку на электронную почту редакции «Украинского радио» отсканированный или сфотографированный текст. Письма нужно отправить в тот же день, или на следующий день – 10 ноября.

Также можно дождаться, пока текст появится на сайте организатора 11 ноября и самому проверить знание украинского языка.

Комиссия принимает и тексты, написанные шрифтом Брайля.

С каждым годом количество участников языкового флеш-моба растет. Традиционно к написанию диктанта присоединяются известные люди, политики, художники, студенты и школьники.

Как пишет Радио Свобода, организаторы сообщают, что за 16 лет выросла аудитория и география участников. Десятки тысяч писем поступают из всех областей Украины, а также из-за рубежа: Германии, Бельгии, Великобритании, Канады, Аргентины, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции, России, Беларуси, Молдовы, Таиланда.

По данным организаторов, в прошлом году диктант написали почти 29 тысяч человек, ни одной ошибки не сделали 123 участника.

Кто такой Нестор Летописец

9 ноября 2018 чествуют Нестора Летописца - киевского летописца и писателя-агиографа. С 1073 Нестор - монах Киево-Печерского монастыря. Автор «Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского». Считается составителем (по другой версии автором) «Повести временных лет». Умер и похоронен в Киево-Печерской лавре.

В церковном календаре день памяти Преподобного Нестора Летописца приходится на 9 ноября. В этот день в Украине, начиная с 1997, отмечают День украинской письменности и языка.

Факты об украинском языке

современный украинский язык имеет около 256 тысяч слов;

в украинском языке много синонимов. Например, слово “горизонт” имеет 12 синонимов.

старейшей украинской песней, запись которой сохранилась до наших дней, считается песня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»;

наибольшее количество раз переведенное литературное произведение – «Завещание» Т.Г.Шевченко: на 147 языках народов мира.