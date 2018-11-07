В Тернополе второй день подряд частные перевозчики не выпускают автобусы на маршруты

Всего в Тернополе 9 частных перевозчиков.

В Тернополе7 ноября второй день подряд частные перевозчики не выпустили автобусы на маршруты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, сейчас с перевозчиками ведутся переговоры по поиску компромисса.

Начальник городского управления транспорта Игорь Мединский отметил, что несмотря на совершенный демарш, расторгать договоры с перевозчиками мэрия не планирует.

Перевозки в городе второй день подряд осуществляют 54 троллейбуса и 4 автобуса КП «Тернопольэлектротранс». При этом заметно, что в пик часа троллейбусы ездят полупустые.

Тернополяне также массово присоединяются к флешмобу #підвези, в рамках которого водители подвозят пассажиров с остановок в направлении, в котором едут сами на работу.

Сейчас также проходит заседание постоянной комиссии по вопросам экономики, промышленности, транспорта и связи относительно поиска путей выхода из проблемной ситуации.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей не удовлетворяли пассажиров даже при предыдущих тарифах.

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В Тернополе действует дифференцированная плата за проезд.

Для владельцев льготной «Карточки тернополянина» тарифы в троллейбусах с 1 ноября выросли с 3 до 5 грн (на 67%), в маршрутках – с 4 до 6 грн (на 50%).

При уплате неперсонифицированным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской картой пассажирам приходилось с 1 ноября платить 6 грн в троллейбусе (вдвое больше) и 7 грн в маршрутке (на 75% больше).

4 ноября в 12 часов на Театральной площади состоялась акция протеста против введенных тарифов, участие в которой приняли ориентировочно 1 тыс. человек.

После акции люди с 14 до 16 часов перекрыли движение на пяти дорогах, парализовав движение транспорта в центральной части города и полностью остановив электротранспорт.

5 ноября утром более 200 человек провели пикет городского совета, требуя отмены новых тарифов. Участники акции протеста озвучили ультиматум, что если их требования не будут выполнены в ближайшие часы, они снова перекроют дороги.

Поэтому 5 ноября исполком отменил свое решение о введении новых тарифов и вернул прежние.

6 ноября перевозчики без предупреждения устроили демарш, не выпустив автобусы на маршруты.

По городу курсировали лишь 54 троллейбуса КП «Тернопольэлектротранс» и 4 коммунальных автобуса повышенной вместимости (MAN и три ЛАЗ).

Всего в Тернополе 9 частных перевозчиков.