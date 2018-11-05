СМИ узнали новые детали смерти активистки Екатерины Гандзюк

Екатерина Гандзюк пережила 13 операций, последняя была сделана за несколько дней до того, как она умерла.

Клинической причиной смерти активистки Екатерины Гандзюк якобы стал отрыв тромба, но в целом понятно - организм потерпевшей не выдержал последствий нападения.

Тромб под коленом образовался после предпоследней операции, сообщает The Newsroom.

Отмечается, что отец Екатерины Гандзюк, который является врачом и который постоянно находился вместе с дочерью, обращал внимание медработников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить.

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"За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места", - сообщает СМИ.

Была ли причиной смерти Гандзюк халатность врачей, должна показать экспертиза. Тем не менее, по данным The Newsroom, на 95% пострадавших участков тела активистки последнее время было зафиксировано поверхностное заживление.

Более того, ранее не транспортабельной Екатерине было разрешено выехать на лечение за границу, и проводить ее реабилитацию согласились в Австрии. Деньги на лечение якобы были уже собраны, а контракт с австрийцами подписан.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.Читайте такжеЕе убили: украинцев шокировала смерть активисткы Екатерины Гандзюк (видео)

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Законченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

В Верховной Раде предложили создать ВСК по расследованию нападений на активистов. В частности, такую инициативу поддержали фракции «Батькивщина», «Самопомич» и «БПП».