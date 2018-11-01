"На Лободу похожа": Дорофеева показала свой костюм на Хэллоуин

На Хэллоуин Надя Дорофеева выбрала образ Клеопатры.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева на Хэллоуин предстала в образе египетской царицы Клеопатры.

В комментариях под фото, опубликованным певицей в своем Instagram, подписчики отметили, что в таком образе Надя похожа на другую украинскую исполнительницу Светлану Лободу.

Лобода в похожем образе появилась в своем клипе на песню "Парень", который вышел в начале года.

"Похоже на Лободу из клипа "Парень", "Сразу, как посмотрела эту фотку, то вспомнила Лободу", "Жалкая пародия Лободы. Лободе, если честно, больше идёт этот "парик" чем тебе!", "Теперь ты не Надя Дорофеева, а Надя Лободаева", - пишут в комментариях.

При этом большинству подписчиков такой костюм певицы понравился. Они отмечают, что Дорофеевой очень идет данный образ.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофееву с голым животом и в кожаных штанах раскритиковали в Instagram.