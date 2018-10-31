В Харькове собирается выступить российская группа, восхваляющая террористов на Донбассе

В 2015 году солист 2RBINA 2RISTA утверждал, что "прозападной шушере осталось недолго".

4 ноября в харьковском клубе "Місто" планирует выступить российский рэп-коллектив 2RBINA 2RISTA, который ранее выпустил песню, посвященную воюющим на Донбассе террористам.

"2RBINA 2RISTA отправляется в самый демонический и сверхъестественный тур! Voodoo Tour - это вся убойная заклинательная музыка 2R2R, способная открыть перекрёстки миров и призвать потусторонние силы на грандиозный шабаш", - говорится в анонсе концерта, передает NewsRoom.

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В 2015 году фронтмен группы Ранис Гайсин дал "Комсомольской правде" интервью, в котором признал, что написал одну из песен в честь "защитников русскоговорящего населения на Донбассе". Мужчина также отметился заявлениями о США, занимающихся "геноцидом других народов", и "прозападной украинской власти, которой недолго осталось буянить".

На момент публикации продажа билетов стоимостью от 300 гривен еще продолжается. В клубе "Місто" нам также подтвердили, что концерт состоится в ближайшее воскресенье. После Харькова российские рэперы планируют выступит в Киеве. По данным источников NewsRoom, в случае, если концерт в "Місто" не будет отменен, активисты планируют блокировать его проведение.