В дом киевлян, которые перекрывали Харьковское шоссе, вернули свет (видео)

Между энергетической компанией и частной фирмой согласовали график выплаты долга.

Сегодня, 31 октября, после обеда в компании, которая поставляет электроэнергию, собрались члены ОСМД, частной фирмы и энергетики, чтобы договориться о поставках электроэнергии двумотключенным многоэтажкам на Харьковском массиве.

Энергетики заявили, что вернут свет, но тогда, когда им оплатят хотя бы часть долга – около 250 тысяч гривень. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Сейчас достигнуто предварительное согласие по оплате частично задолженности уже сегодня "ДОМ Сервисом 19" и составление графика задолженности", - сообщил директор по продажам ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" Виктор Мельников.

Свет включили, а митингующие, которые полдня блокировали движение Харьковским шоссе, разошлись. Частную фирму энергетики обязали погасить долг до июля следующего года.

С тех пор, как дом построили, свет поставляют по временному соглашению, ведь документы на многоэтажку до сих пор оформлены ненадлежащим образом. Сначала дом не имел адреса, теперь каждый год возникают проблемы с поставкой коммунальных услуг, и каждый год жители выходят митинговать.