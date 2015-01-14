6 учебных и медицинских учреждений Луганщины получили гуманитарную помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, 12 и 13 января при содействии обладминистрации в ряд городов области была доставлена очередная партия гуманитарной помощи.

Около 5 тыс. кг кондитерских изделий было решено распределить между специализированными детскими и лечебными учреждениями. Так, 12 января часть этого груза была направлена в Рубежанскую санаторно-курортную школу-интернат № 3, Рубежанский учебно-реабилитационный центр «Хрусталик» и Кременскую общеобразовательную школу-интернат.

Читайте такжеУкраинскую гуманитарку доставили на Луганщину13 января помощь получили Сватовский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов, Сватовский областной интернат для детей с заболеваниями органов слуха и Сватовская областная психиатрическая больница. Оставшаяся помощь будет распределена между специализированными учреждениями Лисичанска, Старобельска и других городов области.