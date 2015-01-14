Счастье и соседние поселки остались без газа и тепла из-за обстрелов боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня около часа ночи боевики ЛНР осуществили массированный артиллерийский обстрел Счастья. В результате был поврежден газопровод высокого давления (около трех метров трубы диаметром 219 мм перебито и вывернуто из земли).

"Из-за аварии перекрыта задвижка на газораспределительной станции «Счастье», которая подает газ в город и окрестные села. Счастье, а также соседние населенные пункты Передельское, Геевка, дачный кооператив «Огородник», часть пос. Петрово (в том числе хлебокомбинат) остались без газа. Сейчас аварийные бригады заменяют поврежденную трубу. Если не возникнет новых чрезвычайных ситуаций, за несколько часов подачу газа восстановят", - отметил Москаль.

Читайте такжеБоевики обстреляли Счастье – погиб мирный житель, 2 милиционера раненыТакже в результате обстрела поврежден центральный коллектор, подающий тепло, поэтому в ближайшее время Счастье временно будет отключено от центрального теплоснабжения для проведения ремонтных работ. Сейчас в городе тихо, обстрелов нет.