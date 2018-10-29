Началось прощание с Николаем Караченцовым (видео)

Во время церемонии прощания с Караченцовым звучат самые известные песни в исполнении артиста.

В Москве проходит церемония прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым, скончавшимся 26 октября после тяжелой болезни.

Прощание проходит в "Ленкоме". В фойе театра утопает в цветах портрет артиста. Рядом видны многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия, передают "Дни.ру".

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Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. По данным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА "Новости".

Отпевание народного артиста состоится в храме Воскресения Словущего. Обряд совершит патриарх Кирилл, передает ТАСС. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище.

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Знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки.

Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак".