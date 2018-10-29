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Началось прощание с Николаем Караченцовым (видео)

10:10, 29 октября 2018
Общество
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Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище / Скриншот

Прощание проходит в "Ленкоме". В фойе театра утопает в цветах портрет артиста. Рядом видны многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия, передают "Дни.ру".

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Проститься с артистом придут тысячи поклонников его таланта. По данным Департамента транспорта Москвы, нельзя проехать по улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского до Успенского переулка. Ограничения действуют с 09:00 до 13:00, сообщает РИА "Новости".

Отпевание народного артиста состоится в храме Воскресения Словущего. Обряд совершит патриарх Кирилл, передает ТАСС. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище.

Видео: 360

Знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Караченцова убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки. 

Напомним, что в сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак". 

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Теги: #смерть#похороны#Николай Караченцов