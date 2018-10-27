Оккупанты в Крыму вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности"

Ранее в организации сообщили, что на ежемесячную встречу адвокатов, общественных защитников и родственников политзаключенных ворвались сотрудники прокуратуры и силовых структур в сопровождении неизвестных в масках.

В аннесированном Крыму адвокатам Эдема Семедляева, Лили Гемеджи и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову российские силовики вручили предостережение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма".

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Об этом сообщили в "Крымской солидарности". "Семедляев, Гемеджи и Меметов не задержаны и в свободе не ограничены. Всем троим вручены предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

В "Крымской солидарности" уточнили, что пока всем троим не предъявлено процессуального статуса.

"В прокуратуру поступила информация из ЦПЕ (Главное управление по противодействию экстремизму - ред.) о том, что активисты готовят одиночные пикеты, поэтому всем троим вручили предостережение, якобы как организаторам", - отметили правозащитники.

Ранее в организации сообщили, что на ежемесячную встречу адвокатов, общественных защитников и родственников политзаключенных ворвались сотрудники прокуратуры и силовых структур в сопровождении неизвестных в масках.

"Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову, а также адвокату Лили Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру. Приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность данных действий", - заявили в "Солидарности".