Во Львовской области 68-летняя украинка готовится воевать с автоматом в руках (видео)

14:52, 13 января 2015
Общество
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68-летняя Екатерина Аполинариевна Билык из Львовщины взяла в руки оружие на курсах военной подготовки в городе Жидачев Львовской области.

ТСН

Об этом сообщает hromadske.tv.

«Я очень благодарна тем людям, которые учат наших сыновей и внуков держать оружие. Я думала, что понадоблюсь - хоть обед тем бойцам приготовлю. А смотрю - женщины взяли автоматы. То почему бы и мне не взять?» - рассказывает она.

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«Если каждый из нас будет ценить родную землю - мы одержим победу», - убеждена женщина.

Между тем, сообщалось, что в Донецком аэропорту не утихают бои. С 7:00 по украинским позициям работает артиллерия. Боевики уже полностью разрушили диспетчерскую вышку.

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