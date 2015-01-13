Во Львовской области 68-летняя украинка готовится воевать с автоматом в руках (видео)

Об этом сообщает hromadske.tv.

«Я очень благодарна тем людям, которые учат наших сыновей и внуков держать оружие. Я думала, что понадоблюсь - хоть обед тем бойцам приготовлю. А смотрю - женщины взяли автоматы. То почему бы и мне не взять?» - рассказывает она.

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«Если каждый из нас будет ценить родную землю - мы одержим победу», - убеждена женщина.

Между тем, сообщалось, что в Донецком аэропорту не утихают бои. С 7:00 по украинским позициям работает артиллерия. Боевики уже полностью разрушили диспетчерскую вышку.