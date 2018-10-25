Закон не работает: в Киеве ночью до сих пор можно купить алкоголь – эксперимент

Журналистам удалось приобрести алкоголь как ночью, так и утром.

В среду, 24 октября, в Киеве вступил в силу запрет на продажу алкоголя в ночное время - с 23:00 до 10:00. Журналисты решили проверить, соблюдаются ли в Киеве этот запрет и попытались приобрести алкоголь ночью.

В первом заведении, куда зашел корреспондент телеканала "Прямой", ему отказали в продаже. На вопрос, почему не продают, отвечают коротко: "приняли закон".

А вот уже во втором магазине корреспондент с легкостью взял две бутылки пива. Продавщица сначала задумалась, стоит ли продавать после 23:00, но учитывая то, что парни рядом уже покупали крепкий алкоголь, журналисту также продали пиво.

В следующем магазине купить алкоголь также удалось. Продавец вроде и слышала о каком-то запрете, но уверена, что он еще не вступил в силу.

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Журналисты решили заглянуть и в супермаркет в самом центре столицы, который находится в ТЦ "Гулливер". Там пользуются тем, что на территории центра есть кафетерий, где и отпускают алкоголь, обходя запрет Киевского горсовета.

Впоследствии телеканал повторил эксперимент, но теперь уже в 8 утра и при участии депутата Киевского городского совета Владислава Михайленко. Запрет должен продолжаться до 10 утра. Купить пиво утром журналистам удалось.

Депутат рассказал, что теперь он сообщит службу городской власти 1551, что соответствующий предприниматель до сих пор не знает о том, что вступило в действие решение о запрете продажи алкоголя ночью.

"Если подобное правонарушение повторится, будет составлен протокол об административном правонарушении. Если предприниматель будет и в дальнейшем пренебрегать запретом, органы городской власти обратятся в органы лицензирования по отзыву лицензии на розничную продажу алкоголя в данной торговой точке", - отметил он.