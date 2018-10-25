"Ужас!": Ани Лорак раскритиковали за неудачный наряд

Новый снимок Ани Лорак набрал почти 60 тысяч лайков.

Украинская певица Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой она позирует в жакете с очень большими плечами в стиле 80-х.

Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram. Поклонники певицы разделились на два лагеря: одни этот образ артистки оценили, другие решили, что такой предмет гардероба не подходит хрупкой звезде. Многие также заметили слишком плотный макияж и усталые глаза певицы.

Читайте также"Каракатица": Ани Лорак в трусах со стразами раскритиковали в сети

"Я не стилист , но пиджак великоват", "Каролиш, ваши глазки они заплакание","Вы маленькая, пиджак большой", "Зачем столько косметики?", "Дива, а что за пиджак на вас, Лазарев забыл у вас дома?", "Печалька...", "На каждом фото грусть в глазах", "Плечи, как в 90-х носили", "Этот пиджак мне тоже вообще не нравится", "Что это за пиджак на несколько размеров больше", "Пиджак полный отстой, ужас", "Не позорьтесь!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой. Певица получила премию "Прорыв года 2018" за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".