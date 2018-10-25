цей матеріал доступний українською

"Ужас!": Ани Лорак раскритиковали за неудачный наряд

09:04, 25 октября 2018
Общество
14610 0
Лорак разнесли за новое фото / фото instagram.com/anilorak

Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram. Поклонники певицы разделились на два лагеря: одни этот образ артистки оценили, другие решили, что такой предмет гардероба не подходит хрупкой звезде. Многие также заметили слишком плотный макияж и усталые глаза певицы.

Читайте также"Каракатица": Ани Лорак в трусах со стразами раскритиковали в сети

"Я не стилист , но пиджак великоват", "Каролиш, ваши глазки они заплакание","Вы маленькая, пиджак большой", "Зачем столько косметики?", "Дива, а что за пиджак на вас, Лазарев забыл у вас дома?", "Печалька...", "На каждом фото грусть в глазах", "Плечи, как в 90-х носили", "Этот пиджак мне тоже вообще не нравится", "Что это за пиджак на несколько размеров больше", "Пиджак полный отстой, ужас", "Не позорьтесь!", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак похвасталась очередной престижной российской наградой. Певица получила премию "Прорыв года 2018"  за шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак