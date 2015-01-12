В Донецке в результате обстрелов загорелся газопровод (фото, видео)
17:34, 12 января 2015Общество
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В Киевском районе Донецка на пересечении улиц Аристова и Благовещенской в результате артобстрела загорелся газопровод.
В Донецке в результате обстрелов загорелся газопровод / 62.ua
Об этом сообщает местное издание 62.ua. По словам очевидцев, несколько столбов черного дыма от горящих домов видны на пр. Засядько, ул. Благовещенской и по проспекту Партизанскому.
По словам очевидцев, несколько столбов черного дыма от горящих домов видны далеко / 62.ua
62.ua
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