В Киеве отменили концерт советской знаменитости (фото)

Анне Вески в советские годы была на вершине популярных хит-парадов.

В столице отменили сольный концерт эстонской исполнительницы Анне Вески в палаце "Украина".

Об этом сообщили на официальной странице концертной площадки в Facebook.

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"Уважаемые зрители! По уважительным причинам мероприятие, запланированное на 15 ноября 2018 года - концерт Анне Вески - отменили. Возврат средств за приобретенные билеты проводится в местах их приобретения, а также в помещении кассового зала дворца "Украина" в день запланированного концерта (15.11.18) с 17:00", - говорится в сообщении.

Напомним, весной киевский клуб Caribbean Club отменил концерт Виталия Козловского из-за его выступления в Москве.