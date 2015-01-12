Большинство больниц в Донецкой области находятся на подконтрольной боевикам территории
16:23, 12 января 2015Общество
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На территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, осталось 145 из 335 учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению.
Большинство больниц в Донецкой области - на подконтрольной боевикам территории /Фото: УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
"На территории, подконтрольной Украине, работает только 34,5% от общего количества врачей области и 43% средних медицинских работников",– уточнили в пресс-службе.
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При этом, как информируют областные власти, все медицинские учреждения, кроме 22-х зданий десяти учреждений здравоохранения, разрушенных в результате боевых действий, продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь в необходимом объеме.
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