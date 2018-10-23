Фото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети

Снимок Каменских за час набрал почти 20 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских появилась в обтягивающем леопардовом трико, чем вызвала жаркие споры в сети.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Дикие растения, тропические цветы и яркие краски - было невероятно красиво!", - написала звезда.

"Ужас этот леопардовый костюм", "Не понимаю твоего дизайнера, куда она смотрит", "Леопард", "Образ 80-х годов", - пишут в комментариях. Другие же наоборот восхищаются образом Каменских: "Красотка!", "Шикарная", "Вау".

Ранее популярная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню LOMALA.