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Фото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети

10:22, 23 октября 2018
Общество
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Каменских предстала в леопардовом образе / фото instagram.com/kamenskux

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Дикие растения, тропические цветы и яркие краски - было невероятно красиво!", - написала звезда.

"Ужас этот леопардовый костюм", "Не понимаю твоего дизайнера, куда она смотрит",  "Леопард", "Образ 80-х годов", - пишут в комментариях. Другие же наоборот восхищаются образом Каменских: "Красотка!", "Шикарная", "Вау".

Ранее популярная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню LOMALA.

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Теги: #фото#Настя Каменских