Фото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети
10:22, 23 октября 2018Общество
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Снимок Каменских за час набрал почти 20 тысяч лайков.
Каменских предстала в леопардовом образе / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских появилась в обтягивающем леопардовом трико, чем вызвала жаркие споры в сети.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Дикие растения, тропические цветы и яркие краски - было невероятно красиво!", - написала звезда.
"Ужас этот леопардовый костюм", "Не понимаю твоего дизайнера, куда она смотрит", "Леопард", "Образ 80-х годов", - пишут в комментариях. Другие же наоборот восхищаются образом Каменских: "Красотка!", "Шикарная", "Вау".
Ранее популярная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню LOMALA.
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