Тина Кароль восхитила сеть роскошным образом (фото)

Тина Кароль поделилась с поклонниками новым снимком, где она запечатлена в блестящем платье.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым снимком, где она запечатлена в блестящем платье и босоножках на шпильках.

На фото, размещенном в Instagram, ее волосы прикрывают лицо, Тина улыбается, а подпись к снимку гласит:

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"Делюсь мыслями с вами, читаю ваши, и становиться легче проходить любые этапы и трансформации".

"Шикарна", "Красавица", "Как всегда неотразима", - похвалили поклонники внешний вид певицы.

Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.