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Тина Кароль восхитила сеть роскошным образом (фото)

10:20, 23 октября 2018
Общество
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Instagram Тина Кароль

На фото, размещенном в Instagram, ее волосы прикрывают лицо, Тина улыбается, а подпись к снимку гласит:

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"Делюсь мыслями с вами, читаю ваши, и становиться легче проходить любые этапы и трансформации". 

"Шикарна", "Красавица", "Как всегда неотразима", - похвалили поклонники внешний вид певицы.

Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.

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Теги: #певица#Тина Кароль