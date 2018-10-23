Тина Кароль восхитила сеть роскошным образом (фото)
10:20, 23 октября 2018Общество
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Тина Кароль поделилась с поклонниками новым снимком, где она запечатлена в блестящем платье.
Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым снимком, где она запечатлена в блестящем платье и босоножках на шпильках.
На фото, размещенном в Instagram, ее волосы прикрывают лицо, Тина улыбается, а подпись к снимку гласит:
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"Делюсь мыслями с вами, читаю ваши, и становиться легче проходить любые этапы и трансформации".
"Шикарна", "Красавица", "Как всегда неотразима", - похвалили поклонники внешний вид певицы.
Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.
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