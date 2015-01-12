Украинская короткометражка стала лидером кинофестиваля в Нью-Йорке

Лента получила приз интернет-фестиваля авторского кино, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на filmstreet.com.ua.

В конкурсе Интернет-фестиваля принимали участие 67 короткометражек из Германии, Израиля, Великобритании, Польши, Индии и др.

Как сообщают, "Тоннель" отметили как "Лучший игровой фильм". Виктор Булыга написал в Facebook, что его фильм вошел в 10-ку лучших лент кинофестиваля, которые отправятся в июне в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международном кинофестивале "Фестиваль Фестивалей".

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Кроме того, на фестивале получил награду клип на песню "Милости одной", создателем которого является Сергей Зинчук, тоже из Ровно. Следует отметить, что Зинчук причастен к обоим работ-призеров. В "Тоннеле" он снялся в одной из ролей.

Оператором фильма и клипа стал Дмитрий Максимчук. Съемочной группой для фильма "Тоннель" стали обычные жители Ровно.