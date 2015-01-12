«Полиграфкомбинат «Украина» уже начал производство биометрических паспортов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госпредприятия «ПК «Украина», отвечая на запрос о готовности комбината к изготовлению биометрического паспорта.

«У нас подписан договор с Государственной миграционной службой, в рамках которого мы не только производим бланк паспорта, но и персонализируем этот документ, то есть - вбиваем личные данные конкретного человека – путем лазерной гравировки наносим фото, текст, а также записываем данные на чип. К 1 января 2015-го ПК «Украина» был полностью готов к обработке заявок на изготовление паспортов «под ключ», и в настоящее время ожидаем от коллег из ГМС заявок на персонализацию паспортов. Как только станут поступать данные, мы приступим к персонализации уже бланков и отгрузке готовых документов", - говорится в сообщении ПК «Украина».

По расчетам специалистов предприятия, производственные мощности позволяют обработать заявку на персонализацию конкретного паспорта и отгрузить документ ГМС на протяжении одного дня: «Возможности Центра персонализации достаточно высокие – до 9 тыс. бланков в сутки».