"Идеальная": Лобода в блестящем мини покорила сеть (фото)

Артистка надела блестящее серебристое платье, черную кожаную куртку с цепями и темные очки.

Опальная украинская певица Светлана Лобода покорила сеть своим новым образом.

Фотографией певица поделилась в своем Instagram.

Артистка надела блестящее серебристое платье, черную кожаную куртку с цепями и темные очки.

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"Вы очень красивая", "Идеальная", "Крутой образ", "Слишком нереальная", "Слишком идеальная", "Куколка!", "Такая стильная, шикарный образ", - расхвалили образ певицы подписчики.

Как сообщал УНИАН, Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу.