"Идеальная": Лобода в блестящем мини покорила сеть (фото)
08:54, 23 октября 2018Общество
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Артистка надела блестящее серебристое платье, черную кожаную куртку с цепями и темные очки.
Фотографией певица поделилась в своем Instagram / Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Светлана Лобода покорила сеть своим новым образом.
Фотографией певица поделилась в своем Instagram.
Артистка надела блестящее серебристое платье, черную кожаную куртку с цепями и темные очки.
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"Вы очень красивая", "Идеальная", "Крутой образ", "Слишком нереальная", "Слишком идеальная", "Куколка!", "Такая стильная, шикарный образ", - расхвалили образ певицы подписчики.
Как сообщал УНИАН, Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу.
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