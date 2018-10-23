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"Идеальная": Лобода в блестящем мини покорила сеть (фото)

08:54, 23 октября 2018
Общество
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Фотографией певица поделилась в своем Instagram / Instagram Светлана Лобода

Фотографией певица поделилась в своем Instagram.

Артистка надела блестящее серебристое платье, черную кожаную куртку с цепями и темные очки. 

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"Вы очень красивая", "Идеальная", "Крутой образ", "Слишком нереальная", "Слишком идеальная", "Куколка!", "Такая стильная, шикарный образ", - расхвалили образ певицы подписчики.

Как сообщал УНИАН, Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу.

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Теги: #певица#Светлана Лобода