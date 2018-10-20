В Киеве прошла акция ко Дню борьбы с торговлей людьми (фото, видео)

На акцию собрались около 200 активистов.

В Киеве на Майдане Независимости прошло шествие Walk for Freedom - глобальная ежегодная акция по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который мировая общественность отмечает 18 октября.

Около 200 активистов в одежде черного цвета и с черными зонтами прошлись по центру столицы, привлекая внимание к проблеме рабства, сообщает РБК-Украина.

В материалах организаторов акции отмечается, что 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми за годы независимости. Так, возросло количество пострадавших среди мужчин. 94％ пострадавших было привлечено к трудовой эксплуатации. 67％ пострадавших имеют высшее или техническое образование.

Акция направлена на повышение уровня осведомленности населения о проблемах торговли людьми, распространения важной информации о тенденциях ее развития и опасность, которую она представляет.

Участники шествия были одеты в черные цвета, а в руках держали черные зонты с логотипом Walk for Freedom.

Отметим, акция проходит как мирное шествие, которое проходит уже пять лет подряд в защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве.

"Сегодняшняя акция – это не причина, а информационный повод, чтобы в очередной раз сказать о том, что права человека – это обязательная предпосылка бытия человека", – отметила заместитель министра социальной политики Наталья Федорович.

Она подчеркнула, что сегодняшнюю акцию проводят для того, "чтобы еще раз сказать, что такое позорное явление, как рабство и торговля людьми, все еще присутствует в Украине, как и во многих других странах".

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Как разъяснила координатор программы помощи потерпевшим из-за торговли людьми общественной организации А21 Алла Зоренко, черный цвет одежды и черные зонты используются для привлечения внимания окружающих к маршу, пишет Цензор.НЕТ.

Напомним, в Российской Федерации находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.

По данным материалов мероприятия Walk for Freedom в мире насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов. Ежегодно 1,2 млн детей попадают в рабство. Существуют следующие формы эксплуатации: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, вовлечение в деятельности уголовного, торговля органами, принудительное попрошайничество, дети-солдаты.

Шествие Walk for freedom проходит в Украине уже пятый год подряд. Его организаторами выступили Министерство социальной политики Украины, Представительство неправительственной общественной организации А21, ОБСЕ и МОМ.