Кива: победитель Чемпионата по дворовому футболу получит миллион гривень

Кива также добавил, что на Чемпионат приедут команды со всех областей Украины.

Победитель Чемпионата по дворовому футболу, который состоится 21 октября в Киеве, получит 1 млн грн на строительство футбольного стадиона в своем городе, сообщил глава СПУ, президент Всеукраинской федерации дворового футбола Илья Кива на своей Facebook-странице, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Завтра (21 октября – ред.) пройдет Чемпионата по дворовому футболу среди мальчишек 10 и 12 лет. Команда-победитель получит главный приз – 1 млн грн на строительство футбольного поля в своем дворе», – рассказал он.

Кива также добавил, что на Чемпионат приедут команды со всех областей Украины.

Как сообщалось, 21 октября в 10:40 в Киеве на стадионе им. Банникова (пер. Лабораторный 7-а) начнется финал Всеукраинского турнира по дворовому футболу «Миллион на стадион» среди команд 2006-2008 г.р.

Всеукраинская национальная федерация дворового футбола создана в 2013 году. Федерация регулярно организовывает спортивные соревнования и всеукраинские чемпионаты. Команды сформированы по принципу места жительства детей, а также воспитанников исправительных колоний, детей, которые состоят на учете в милиции.