Возвращение радаров: за первый день патрульные "поймали" более 200 нарушителей

В руководстве Департамента патрульной полиции говорят, что главная задача патрульных – "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".

В Украине в течение первого дня, 16 октября, полноценного применения TruCam сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице Facebook.

"За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", - написал он.

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По его словам, главная задача патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".

"Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом!", - пояснил Белошицкий.

Как сообщал УНИАН, со вчера, 16 октября, патрульные начали привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения, используя портативные устройства измерения скорости TruCam.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен, а более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

В МВД заявили, что патрульные будут использовать TruCam в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения, а также только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений скоростного режима находятся служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе патрульные использовали TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.

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Справка. TruCAM — лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от «Визира» и ему подобных — он использует не радиоволну, а световой луч — лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.