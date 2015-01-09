Синоптики пообещали потепление и мокрый снег с завтрашнего дня

Атмосферные фронты принесут мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах будет царить гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - снег с переходом в дождь. Температура воздуха ночью и днем от 3 мороза до 3 градусов тепла.

В северных областях - снег с переходом в дождь. Температура воздуха ночью от 1 тепла до 5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В центральных областях снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке Украины - снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла.

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В южной части - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-3, днем 0-3 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.