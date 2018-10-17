Ани Лорак подогрела интригу: осталось два дня (фото, видео)

Некоторые считают, что слова Ани Лорак "Я признаюсь" - это название ее новой песни.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, продолжает интриговать поклонников.

В Instagram артистки снова появилось загадочное видео. "Осталось 2 дня... Я признаюсь", - написала Лорак.

Фанаты певицы предположили, что речь идет о новой песне или клипе. А некоторые считают, что о разводе с Муратом. Другие же даже пишут о беременности артистки.

Также слухи о черной полосе в жизни Ани Лорак подогревает и сама певица, публикуя фото, на которых она прячет глаза и облачается в total black.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.