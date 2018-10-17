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Ани Лорак подогрела интригу: осталось два дня (фото, видео)

09:35, 17 октября 2018
Общество
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Признание Лорак сделает 18 октября / Скриншот

В Instagram артистки снова появилось загадочное видео. "Осталось 2 дня... Я признаюсь", - написала Лорак. 

Фанаты певицы предположили, что речь идет о новой песне или клипе. А некоторые считают, что о разводе с Муратом. Другие же даже пишут о беременности артистки.

Также слухи о черной полосе в жизни Ани Лорак подогревает и сама певица, публикуя фото, на которых она прячет глаза и облачается в total black.

фото instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.

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Теги: #фото#Ани Лорак