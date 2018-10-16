Лобода завалила Instagram эротическими кадрами (фото, видео)
13:40, 16 октября 2018Общество
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Традиционно Лобода оставляет под своими фото и видео "послание".
Лобода выбрала смелый образ / Скриншот
Популярная украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото и видео, на которых она предстает в откровенном образе.
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На опубликованных в Instagram снимках и роликах артистка появляется в золотистом наряде. На одних кадрах у нее обнаженные стройные ноги, на других - ее платье с глубоким декольте едва удерживает грудь.
"Мало нарушать законы. Ты должен быть достаточно сильным, чтобы установить свои", - подписала Лобода видео.
Ранее Лобода поразила поклонников фото без макияжа. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
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