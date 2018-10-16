Ветераны АТО приняли участие в необычной фотосессии (видео)
11:17, 16 октября 2018Общество
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Авторы проекта решили создать календарь с фотографиями ветеранов АТО и четвероногих.
Ветераны АТО приняли участие в фотосессии, ради спасения бездомных животных
Ветераны АТО приняли участие в фотосессии ради спасения бездомных животных.
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Авторы проекта "Вірні назавжди" хотят найти дом для как можно большего количества собак, а еще собрать деньги на спасение животных, говорится в сюжете ТСН.
Для этого решили создать календарь с фотографиями ветеранов АТО и четвероногих. Собранные средства от продажи календаря пойдут на создание единственного на западной Украине банка крови для домашних и бездомных животных.
Ранее австралийские пожарные выпустили эротический календарь на 2019 год.
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