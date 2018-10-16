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Ветераны АТО приняли участие в необычной фотосессии (видео)

11:17, 16 октября 2018
Общество
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Авторы проекта "Вірні назавжди" хотят найти дом для как можно большего количества собак, а еще собрать деньги на спасение животных, говорится в сюжете ТСН.

Для этого решили создать календарь с фотографиями ветеранов АТО и четвероногих. Собранные средства от продажи календаря пойдут на создание единственного на западной Украине банка крови для домашних и бездомных животных.

Ранее австралийские пожарные выпустили эротический календарь на 2019 год.

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Теги: #календарь#собаки#ветераны АТО