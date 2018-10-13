На Думской площади в Одессе проходит выставка военной техники (фото)
17:37, 13 октября 2018Общество
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С сегодняшнего дня в Одессе проходит выставка военной техники ко Дню Защитника Украины.
Экспозицию можно увидеть сегодня и завтра \ uc.od.ua
С сегодняшнего дня на Думской площади проходит выставка военной техники, приуроченная ко Дню Защитника Украины.
Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие \ uc.od.ua
На выставке представлены автомобили различных моделей и типов. Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие, передает uc.od.ua.
Любой желающий может посмотреть и сфотографироваться на фоне техники.
Любой желающий может посмотреть и сфотографироваться \ uc.od.ua
Экспозицию можно увидеть сегодня и завтра.
Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие \ uc.od.ua
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