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На Думской площади в Одессе проходит выставка военной техники (фото)

17:37, 13 октября 2018
Общество
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Экспозицию можно увидеть сегодня и завтра \ uc.od.ua
Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие \ uc.od.ua

На выставке представлены автомобили различных моделей и типов. Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие, передает uc.od.ua.

Любой желающий может посмотреть и сфотографироваться на фоне техники.

Любой желающий может посмотреть и сфотографироваться \ uc.od.ua

Экспозицию можно увидеть сегодня и завтра.

Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие \ uc.od.ua
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Теги: #Одесса#выставка