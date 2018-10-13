На Думской площади в Одессе проходит выставка военной техники (фото)

С сегодняшнего дня в Одессе проходит выставка военной техники ко Дню Защитника Украины.

С сегодняшнего дня на Думской площади проходит выставка военной техники, приуроченная ко Дню Защитника Украины.

На выставке представлены автомобили различных моделей и типов. Среди них автомобили спасательных служб, БТРы, пушки и многие другие, передает uc.od.ua.

Любой желающий может посмотреть и сфотографироваться на фоне техники.

Экспозицию можно увидеть сегодня и завтра.