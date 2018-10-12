Оккупанты пришли к жительнице Армянска после ее призыва выходить на протесты из-за химвыбросов

Сотрудники российской полиции и прокуратуры вручили женщине предостережение о недопущении нарушения законодательства РФ и сказали, что ей не следует организовывать мероприятие.

К жительнице Армянска Екатерине Пивовар пришли сотрудники российской прокуратуры и полиции после того, как она призвала горожан выйти к властям города из-за выбросов на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Сотрудники российской полиции и прокуратуры пришли к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан собраться у подконтрольной Кремлю администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе "Крымский титан", - сказано в сообщении.

По словам женщины, ей вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и заявили, что ей не нужно организовывать данное мероприятие. При этом Пивовар уточнила, что не планировала собирать митинг. Она лишь объяснила, что мамы с детьми придут к зданию администрации города и попросят властей пообщаться с ними.

"Мы хотим подойти в администрацию города без записи, без всякого такого. Записаться к мэру нереально: запишут на два месяца вперед. Мне все равно, сколько человек придет: 5, 10, 3, 2. Мы хотим, чтобы администрация нам ответила, сколько будет продолжаться... Два месяца прошло, и мы не знаем, чем нас травят", - подчеркнула Пивовар.

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Как отмечает издание, на данный момент публичных комментариев от российской полиции и прокуратуры по поводу визита к жительнице Армянска пока нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в этом городе произошел выброс неизвестного вещества.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом "Крымский титан", в результате жары и длительного отсутствия осадков.

Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы детей.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.