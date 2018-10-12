Киев сковали многочисленные пробки (карта)

В районе станций метро "Героев Днепра" и "Шулявская", а также на участке проспекта Правды в районе Виноградаря движение перекрыто.

В Киеве сегодня утром, 12 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки сковали центр столицы: сильные тянучки наблюдаются в районе Бессарабского рынка и ул. Жилянской. На правом берегу Киева заторы образовались на Набережном шоссе, Гаванском мосту, ул. Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Голосеевском проспекте, ул. Народного Ополчения, в районе Севастопольской площади, ул. Борщаговской, ул. Саксаганского, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, в районе метро "Лукьяновская" и частично на Подоле.

Кроме того, в районе станций метро "Героев Днепра" и "Шулявская", а также на участке проспекта Правды в районе Виноградаря движение перекрыто.

Из-за ведущихся дорожных работ сильно осложнен подъезд к ст.м. Академгородок со стороны ТРЦ "Лавина".

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На левом берегу столицы движение осложнено в районе станций метро "Бориспольская", "Осокорки", "Позняки", "Славутич", "Лесная", "Черниговская", "Дарница". В частности, пробки наблюдаются при выезде на Южный мост, мост Метро. Кроме того, пробки образовались на мосту Патона, проспекте Генерала Ватутина.

Как сообщал УНИАН, 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение будет закрыто на полтора года.