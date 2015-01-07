Харьков окружат дополнительными блокпостами до конца марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

«В первом квартале этого года, проведена рекогносцировка, мы будем делать дополнительные оборонительные сооружения в северной части города», - сказал Балута.

Он подчеркнул, что, в частности, в районе Пятихатки и на Северной Салтовке, где нет метрополитена, будут приведены в надлежащее состояние бомбоубежища. По словам Балуты, это будет сделано для того, чтобы граждане имели возможность укрыться в случае артиллерийского обстрела.

Губернатор добавил, что блокпосты вокруг Харькова также инженерно будут переоборудованы для того, чтобы на случай обстрела, личный состав имел возможность укрыться.

Балута отметил, что сегодня вокруг Харькова функционируют 6 блокпостов. По его словам, сведенный волонтерами седьмой блокпост в поселке Циркуны Харьковского района начнет функционировать с 7 января. Председатель ОГА отметил, что на север от Харькова нужно организовать еще один блокпост.

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При этом Балута отметил, что милиция будет особо обращать внимание на автомобили, которые будут объезжать блокпосты второстепенными дорогами. Он добавил, что также вокруг опор мостов через реки также будут установлены защитные сооружения.

Балута, говоря о реализации проекта «Стена», отметил, что на сегодняшний день на украино-российской границе в соответствии с нормами проекта оборудованы только 4,5 км. «Стена выполнена в том виде, в котором она должна быть, на 4,5 км. Это не только ров. Эти 4,5 км выполненные вместе с забором, так, как это должно быть», - сказал он.

Председатель ОГА добавил, что частично работы проведены на 62 км границы. По его словам, работы по возведению всех инженерных сооружений на границе в Харьковской области финансировались за счет областного бюджета.