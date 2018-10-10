Президент подписал закон о повышении социальной защиты военнослужащих

Закон предусматривает возможность членам семей лиц, погибших после увольнения в результате полученных на службе травм, получать такое же пособие, как и члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Реализация закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы в результате травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества, и позволит придать им объем прав на получение одноразового денежного пособия, которым владеют члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Также расширен перечень оснований для получения одноразовой денежной помощи военнослужащими и предоставлено право на получение одноразовой денежной помощи членам семей иностранцев и лиц без гражданства, которые погибли или умерли после увольнения со службы в результате заболевания, ранения, контузии или увечий, полученных во время прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к некоторые законоы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих (регистрационный номер 6268-1).

Изменения вносятся в законы Украины "О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О воинской обязанности и военной службе".

Документом установлена выплата одноразовой денежной помощи членам семей военнослужащих, которые умерли в течение года после увольнения с военной службы вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.