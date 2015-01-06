Россия готовится к дефициту лекарств: правительство принимает экстренные меры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву принять все необходимые меры для недопущения дефицита лекарственных препаратов, в том числе на фоне негативной экономической ситуации, передает ТАСС.

"Запас должен быть. Минздрав должен определить, какой это должен быть запас, где-то это три месяца, где-то - полгода. Только нужно его восполнять, как только возникнет необходимость проводить новые конкурсы и закупать новые препараты в той части, которая является ответственностью РФ и регионов. Контролируйте это", - заявил Медведев на встрече с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Читайте такжеВ НАТО допускают, что Путина свергнут уже в 2015 году - BildПремьер отметил, что некоторое время назад подписал постановление, касающееся организации работы по обеспечению населения жизненно важными лекарственными препаратами. "Очевидно, что эта тема волнует определенное количество людей в нашей стране и в обычных условиях, а сейчас существует определенная проблема с валютой и приобретением иностранных препаратов", - сказал глава кабмина.