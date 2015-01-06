14 раненых в ДТП в зоне АТО бойцов Нацгвардии перевели в Харьковский госпиталь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“По состоянию на 12.00 сегодня мы имеем официальные данные - 12 погибших, 21 - получил телесные повреждения различной степени тяжести. По состоянию на сегодня 14 раненых уже направлены в военный госпиталь, где им оказывается всяческая необходимая помощь. Из Артемовска другие 7 военнослужащих, которые получили менее тяжелые ранения, также будут переведены в Харьковский военный госпиталь”, - сказал Лысенко.

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Он напомнил, что расследованием причин ДТП занимается военная прокуратура, и по поручению президента Украины создана специальная комиссия.

Как сообщал УНИАН, во время ротации добровольцев и военнослужащих по контракту Национальной гвардии Украины в зоне проведения АТО из-за сложных погодных условий произошло столкновение военных автомобилей КРаЗ и автобуса Богдан. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 военнослужащих погибли и 21 травмированы.